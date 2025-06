Yamal e Nico Williams: la coppia ingiocabile. Il Barça vara il modello Spagna 

L'appetito vien mangiando, nel calcio come nella vita. E il Barcellona non è mai sazio di talento, non lo è mai stato dalla gestione Crujff in poi e non vuole esserlo ora. Così dopo Pedri, Gavi e soprattutto Yamal ecco che i blaugrana sono pronti ad accogliere l'altro baby prodigio del calcio spagnolo: Nico Williams. Una combinazione esplosiva difficile da contenere. Schierati sulle due fasce opposte – Lamine a destra e Nico a sinistra – i due si compl