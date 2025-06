L'Italia vince la Nations League di Calcio a 8: battuta la Spagna in finale

Nations League Calcio a 8, vince l'Italia di Di Natale e Moscardelli: battuta la Spagna in finale

Dopo aver battuto in semifinale la Francia, grazie al gol partita di Davide Moscardelli, l'Italia supera anche la Spagna ai calci di rigore e conquista la prima Nations League di Calcio a 8, sul terreno di gioco del Dabliu Eur a Roma. Le Furie Rosse, prima di arrendersi dinanzi alla qualità di Di Natale e alle parate di De Bernardo, avevano eliminato la Romania in semifinale. Ieri, l'1-1 nei tempi regolamentari e nei supplementari della finalissima, decisa dai tiri dagli 11 metri. "Questa straordinaria vittoria - ha dichiarato nel dopo gara Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana - rappresenta non solo un traguardo storico per tutto il nostro movimento ma anche un motivo di grande orgoglio per tutti noi della Confederazione. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine al mister, agli atleti, allo staff tecnico ed ai tifosi che ci hanno sostenuto con immenso calore, insieme abbiamo scritto una pagina indimenticabile".