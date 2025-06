Cristiano Ronaldo saluta Pioli: cosa ha scritto sui social dopo l'addio all'Al-Nassr 

Stefano Pioli non è più l’allenatore dell’ Al-Nassr . Il club saudita ha ufficializzato la separazione con una nota diffusa nelle scorse ore: "Il club annuncia ufficialmente la fine del rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra Stefano Pioli. Apprezziamo gli sforzi fatti da lui e dal suo staff e gli auguriamo ogni successo”. Pioli lascia la panchina saudita dopo un’esperienza durata nove mesi, con un bilancio di 44 partite: 28 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte, 101 gol segnati e 46 subiti. Il suo arrivo, nel settembre 2024, era stato accolto con grandi aspettative, ma la stagione si è chiusa con qualche rimpianto: semifinale persa in Champions asiatica e terzo posto in campionato, dietro Al-Hilal e Al-Ittihad .

Il messaggio di CR7 che cambia la narrativa

A sorprendere però è stato il messaggio social di Cristiano Ronaldo, arrivato subito dopo l’addio ufficiale. Parole che smentiscono in maniera netta i tanti rumors circolati durante l’anno su una presunta tensione tra i due: "Grazie per tutto!”, ha scritto CR7 rivolgendosi direttamente a Pioli. In più occasioni si era parlato di divergenze nello spogliatoio, e alcune reazioni nervose in campo di Ronaldo avevano alimentato le voci. Ma il saluto pubblico e pacato del numero 7 getta una luce diversa sull'esperienza condivisa. Ora Pioli è pronto a tornare in Italia per cominciare la sua nuova avventura alla guida della Fiorentina. Se e quando deciderà di raccontare la verità su questa parentesi araba, potrà farlo con la serenità di chi ha chiuso un capitolo con un gesto, quello di Ronaldo, che forse dice più di tante parole.