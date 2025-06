Il figlio di Zeman attacca: "Il silenzio degli amici peserà più delle parole dei nemici”

Il post su Instagram del figlio di Zeman

Su Instagram Karel ha accompagnato una foto in cui posa con suo padre sorridente e abbracciato, citando Martin Luther King: "Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici". Dietro questa frase si intravede una critica velata ma pungente: in quei momenti drammatici, molti di quelli che dovevano essere presenti si sono allontanati. Sebbene non vengano fatti nomi, il messaggio è chiaro: certi silenzi fanno più impressione di mille cattiverie.