Mattia Mastrillo, l’artista che rivoluziona le maglie da calcio

Mattia Mastrillo è l’artista che trasforma le maglie da gioco in autentiche opere d’arte. Le sue creazioni hanno già conquistato fuoriclasse come Paulo Dybala e Leandro Paredes , ai quali ha dedicato opere celebrative per la vittoria del Mondiale 2022. Anche il talento argentino Matías Soulé ha ricevuto due lavori personalizzati: uno dedicato alla sua esperienza con la nazionale argentina e l’altro alla sua nuova avventura con la Roma. Sponda lazio, Mattia Zaccagni e Adam Marušić e anche la Fiorentina con Moise Kean e Danilo Cataldi che lo hanno ospitato nel modernissimo centro sportivo Viola Park.

Recentemente, Mastrillo (qui il suo canale Instagram ) ha realizzato e consegnato personalmente due opere a, due quadri celebrativi che coronano la storica vittoria del quarto scudetto del Napoli. Un omaggio speciale a un traguardo che ha unito una città intera e lasciato un segno profondo nella storia del club. Non solo: per la star del Milan , l’artista ha realizzato un’opera dallo stile street e iconico, utilizzando la maglia rossonera nata dalla collaborazione tra il Milan e il brand Off-White. Un perfetto esempio di come arte, moda e sport possano fondersi in una visione creativa contemporanea e originale.

Un’idea che scuote il mondo del calcio

Ciò che rende davvero unico il lavoro di Mastrillo è il modo in cui tratta i tessuti: ingloba le maglie originali, le solidifica e le trasforma in quadri dinamici. Ogni creazione è un pezzo irripetibile, proprio come il calciatore che lo ha indossato. Un connubio potente tra pop art e creatività pura, che regala una nuova chiave di lettura allo sport come forma d’arte.

Il tributo a Maradona: un’opera leggendaria

Tra le opere più iconiche di Mastrillo spicca senza dubbio il suo omaggio a Diego Armando Maradona. Utilizzando la storica maglia del Napoli con sponsor Buitoni, quella dello scudetto, l’artista ha creato un capolavoro arricchito da uno sfondo emozionante: una composizione di pagine di giornali che hanno raccontato la vita e le imprese del Pibe de Oro. Un tributo visivo e potente, capace di far rivivere la leggenda attraverso l’arte.