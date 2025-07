La tragica scomparsa di Diogo Jota, giovane talento del calcio portoghese, ha scosso profondamente il mondo del calcio. Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, spicca quello di Cristiano Ronaldo, che ha voluto dedicare un pensiero commosso al connazionale scomparso. Le parole del fuoriclasse, scritte su Instagram, hanno toccato il cuore dei tifosi e testimoniato l'affetto verso Jota e la sua famiglia. "Non ha senso. Eravamo insieme in nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, porgo le mie condoglianze e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposa in pace Diogo e André. Sentiremo tutti la vostra mancanza."