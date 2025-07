Diogo Jota e il fratello tornano a casa: domani i funerali, saranno seppelliti insieme

L'intera comunità calcistica è sotto shock per la tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, deceduti mercoledì notte a Zamora, nel nord della Spagna, in seguito a un drammatico incidente stradale. I due giovani calciatori viaggiavano a bordo di un'auto che, secondo le prime ricostruzioni della polizia spagnola, avrebbe sbandato a causa dello scoppio di uno pneumatico. Dopo l'impatto, il veicolo ha preso fuoco, lasciando purtroppo nessuna possibilità di salvezza per i due fratelli.