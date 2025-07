Il Corriere dello Sport in Campania con una prima pagina formato maxi da collezione per ricordare l’arrivo di Maradona

Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi del Napoli e i fan di Diego Armando Maradona: il Corriere dello Sport sarà in tutte le edicole della Campania con la prima pagina storica in formato maxi del Corriere dello Sport che celebrava l’arrivo di Maradona a Napoli. Era il 5 luglio 1984 quando il campione argentino venne accolto da 60.000 persone allo stadio San Paolo. Prenotala al tuo edicolante di fiducia e conserva questa prima pagina speciale!

