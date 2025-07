Igor Protti operato, l'annuncio social: "Sono malato. Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite"

Igor Protti è stato sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico utile a cominciare le cure per "migliorare la situazione" attuale, come spiegato sui social dallo stesso ex attaccante. Il classe '67 ha rivelato di essere alle prese con "uno sgraditissimo ospite", che lo costringerà ad un delicato percorso riabilitativo. Nella sezione commenti del post pubblicato da Protti su Instagram, non è mancato l'affetto di amici, tifosi, società ed ex calciatori : da Materazzi ad Amelia, passando per Antenucci, Ventola e Rolando Bianchi, fino ad arrivare ai tantissimi sostenitori del Bari e al "Forza Igor" della Lazio.

Igor Protti operato, il messaggio social: "Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite"

Questo il messaggio social apparso sui canali ufficiali di Igor Protti, che nei giorni scorsi aveva voluto ugualmente partecipare al raduno di Parma di Serie A - Operazione Nostalgia: "Ciao a tutti, - scrive l'ex attaccante del Bari - questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene. Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio", ha concluso Protti.