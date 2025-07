Hamsik saluta il calcio con una doppietta: tutti in piedi a Bratislava per Marekiaro

Standing ovation per Marek Hamsik , che a Bratislava ha detto addio al calcio giocato in una partita amichevole tra gli ex compagni della nazionale slovacca e del Napoli . Per la cronaca, ha vinto proprio il "Napoli" con il finale di 5-4. Hamsik , che ha giocato il primo tempo con i suoi connazionali e la ripresa con gli azzurri, ha realizzato una doppietta .

Gli scarpini e la maglia consegnati ai suoi figli: l'addio al calcio di Hamsik è da brividi

In quella che è stata anche l'ultima partita di Mertens, commovente il momento dell'uscita dal campo di Hamsik, che ha consegnato i suoi scarpini e la sua maglia ai suoi figli mentre tutti gli spettatori si sono alzati per applaudirlo. "Marek è fenomenale. Quando sono arrivato a Napoli mi ha detto che avrei dovuto chiamarlo per qualsiasi cosa mi occorresse. Dopo Maradona a Napoli viene lui", ha commentato Lobotka. "Per me è stato il capitano, un punto di riferimento", ha aggiunto Callejon, autore di uno dei nove gol della serata. Prima del giro di campo conclusivo, con tanto di òla a precederlo, Hamsik è stato festeggiato venendo lanciato in aria da tutti i suoi ex compagni, che si sono schierati in due ali per omaggiarlo mentre lasciava il rettangolo di gioco.