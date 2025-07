Mbappé-Psg: c'eravamo tanto amati (e odiati). E ora si giocano la finale faccia a faccia 

In ballo c'è un posto in finale, tanti milioni e il prestigio di vincere il primo Mondiale per club. Ma stasera alle 21 Real Madrid-Psg sarà anche l'occasione per il primo incontro tra Mbappé e il club francese dopo il divorzio traumatico di un anno fa. Traumatico perché Kylian a Parigi ha lasciato il segno con 256 gol in 308 partite e ben 16 trofei nazionali. Niente Champions, quella è arrivata quando lui non c'era più. Ma traumatico anch