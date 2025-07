Mancini ricorda Vialli nel giorno del compleanno: le parole da brividi sui social

Oggi Gianluca Vialli avrebbe spento 61 candeline. Tra i tanti messaggi apparsi sui social in queste ore, fra tifosi, amici e società diventate grandi insieme all'attaccante di Cremona, spicca quello pubblicato da Roberto Mancini, suo compagno di viaggio nel calcio e nella vita. Dalle giovanili azzurre alle incredibili pagine di storia scritte con la maglia della Sampdoria, fino a ritrovarsi in Nazionale in occasione della meravigliosa vittoria di Euro 2020. E poi, quell'abbraccio diventato iconico dopo i calci di rigore con l'Inghilterra di Southgate. "Una sola anima", come ha ricordato l'ex ct a più di due anni dalla scomparsa dell'ex capitano della Juve.