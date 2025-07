Maresca, c'è un po' d'Italia in finale del Mondiale. L'allievo di Guardiola è diventato un top

Enzo Maresca è un Gattuso che ce l'ha fatta. O se preferite un De Zerbi con meno follower che è riuscito però a vincere Quello che conta nel calcio. . Il suo Chelsea, dopo aver alzato la Conference, si gioca infatti il Mondiale per club in finale con una tra Psg e Real. Un successo inaspettato per il tecnico italiano che nel nostro paese ha allenato solo il Parma prima di trovare fortuna all'estero. Enzo Maresca rappresenta un mix raro tra gioventù e m