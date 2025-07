il primo, immediato, di contribuire alla promozione dei valori del calcio nel territorio ove opera, per varie categorie giovanili e nel rispetto delle attività promozionali del Centro Sportivo Italiano (CSI), delle direttive emanate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND) Lazio;

il secondo, di pari passo con i necessari aspetti organizzativi, di offrire la possibilità di attivare discipline sportive multidisciplinari (Atletica, danza e ginnastica) e promuovere eventi culturali e ricreativi in accordo con la Parrocchia “Santo Stefano Protomartire”.

è un gruppo di genitori appassionati di calcio e dello sport in generale, che si sono uniti come “Società Sportiva Dilettantistica” per offrire ai giovani del territorio una opportunità di crescita e divertimento in una cornice di legittimità e di riconoscimento reciproco.Autentica Roma ed il suo Staff vuole promuovere stili di vita sani e sostenibili e la creazione di luoghi positivi di aggregazione per i giovani, dove cultura, sport ed educazione viaggiano su corsie che si attraversano reciprocamente. Sulla base di questi valori e la passione per lo sport, lo Staff della società si pone due obiettivi:La Dirigenza di Autentica Roma intende valorizzare, promuovere e diffondere tra i giovani del quartiere la pratica del Calcio, mediante una formazione e una specializzazione del ragazzo-calciatore secondo una dimensione solidale, etica e multietnica della passione calcistica e dell’educazione alla lealtà sportiva, tutelando in particolare la crescita e lo sviluppo dei settori giovanili, in modo da permettere ai giovani che vivono nel Municipio VII di Roma Capitale di praticare liberamente il gioco del calcio secondo sani principi di educazione e rispetto.Lo Staff tecnico e la Dirigenza di Autentica Roma hanno un sogno: coltivare buoni calciatori e, perché no?, futuri campioni, dare vita ad una economia societaria solidale e sostenibile, attirare investitori di qualità, coinvolgere sempre più supporters, portare le famiglie e gli sportivi al Centro Sportivo “Santo Stefano Protomartire” e agli altri campi dove giocherà, dare formazione, rispettare lo sport ed il calcio e contribuire a creare una cultura vincente e multiculturale dello Sport nella città di Roma Capitale e nel quadrante dell’Appio Latino-Tuscolano-Tor Fiscale.