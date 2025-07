L'Arabia non si ferma: ora l'ultimo assalto a Kean, poi il Mondiale 2034 da 600 miliardi di dollari

Gli sceicchi hanno riaperto il portafoglio, anzi a dire il vero non lo hanno mai chiuso. In questo inizio di calciomercato l'Arabia Saudita ha già battuto più di un colpo e punta ad avvicinare il record di spesa di 2 miliardi di euro di un'estate fa. Investimenti non più solo su top player a fine carriera come Cristiano Ronaldo, Benzema o Kanté. Ora si punta anche sui giocatori in rampa di lancio c