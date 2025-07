Sinner e il colpo di scena su Cahill: "Ho vinto la scommessa, ora decido io..."

Sinner, il colpo di scena: "Cahill? Vediamo, non si sa mai..."

Al termine della stagione il super coach australiano dovrebbe separarsi da Sinner, ma non sono esclusi colpi di scena: "Io ho sempre cercato una persona onesta - spiega Jannik - che mi dia tanto, non sul campo da tennis, ma soprattutto nella vita fuori, sia nel successo ma anche nelle delusioni, in questo lui è bravissimo. Se scelgo di restare con lui probabilmente non girerà più così tanto, è normale, quindi dobbiamo vedere come fare. Però io ho sempre detto che vorrei averlo in Australia, perché comunque le cose stanno andando bene quindi vediamo. A parte che la stagione è ancora lunga, ci sono tanti tornei e lo vedo ancora tante volte, quindi non si sa mai. Però ho vinto la scommessa quindi ora vediamo”.