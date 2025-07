San Siro bocciato dalla Uefa: Milano a rischio per Euro 2032

La candidatura di Milano per ospitare le partite di Euro 2032 , il torneo che l' Italia organizzerà insieme alla Turchia , è in serio pericolo. Il motivo? Lo stadio San Siro non rispetta i criteri UEFA , nonostante la città lombarda sia considerata pienamente idonea per quanto riguarda trasporti, strutture ricettive e simili. La notizia è emersa al termine di un incontro istituzionale svoltosi a Palazzo Marino , alla presenza di Inter , Milan , FIGC , UEFA e del sindaco Giuseppe Sala . Si è trattato di uno degli undici incontri programmati per fare il punto della situazione degli impianti prima della scelta definitiva dei cinque stadi italiani che ospiteranno il torneo continentale.

Solo un nuovo stadio può salvare Milano

Secondo quanto trapelato, non sarà sufficiente nemmeno una ristrutturazione radicale dell'attuale Meazza: per rispondere agli standard richiesti dalla UEFA, servirà un progetto completamente nuovo. Il comunde di Milano e i club milanesi avranno poco più di un anno di tempo per presentare una proposta definitiva, con l'obiettivo di far partire i cantieri entro marzo 2027. L'ipotesi sul tavolo è quella di un nuovo stadio nell'area adiacente a San Siro, progetto già in discussione da tempo ma mai concretizzato. L'intesa tra amministrazione comunale e club potrebbe risultare decisiva per evitare che Milano venga esclusa dalla lista delle città ospitanti. Dopo la mancata assegnazione della finale di Champions League 2027, questa è la seconda bocciatura UEFA per il Meazza in pochi mesi. Entro ottobre 2025, la FIGC dovrà comunicare ufficialmente alla UEFA l'elenco definitivo degli impianti: senza un'accellerazione concreta, il rischio che Milano resti fuori dall'Europeo è sempre più reale.