Si infortuna imitando l'esultanza di Cristiano Ronaldo: gaffe e dramma per Kesley Jamerson

Quella che doveva essere una festa si è trasformata in un incubo. Il protagonista è Kesley Jamerson , attaccante del Gremio Prudente , squadra brasiliana, che dopo aver segnato un gol nella partita contro il Monte Azul in Copa Paulista , ha deciso di esultare alla maniera di Cristiano Ronaldo , con il celebre salto e grido " Siuuu !". Ma qualcosa è andato storto: nel momento dell'atterraggio Kesley è caduto in modo scomposto e il ginocchio ha ceduto, costringendolo a terra tra le urla di dolore.

Dalla gioia al dolore in un secondo: le sue parole dopo l'infortunio

La scena è stata tanto surreale quanto dolorosa: il giocatore si è subito sdraiato sul prato, lasciando intendere la gravità del problema fisico. L'entusiasmo del gol è svanito in un attimo, lasciando spazio alla preoccupazione per le sue condizioni. Dopo la partita, Kesley ha affidato ai social un messaggio di forza e fede: "La fede in Dio ci fa credere nell'incredibile, vedere l'invincibile e raggiungere l'impossibile. La sua verità sarà il tuo scudo", ha scritto, ringraziando poi i tifosi per il sostegno. Non sono ancora noti i tempi di recupero, ma l'episodio è già diventato virale e ha fatto il giro del mondo, ricordando quanto possa essere rischioso anche esultare... se lo fai come Cristiano Ronaldo.