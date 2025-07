Calcio a 7, amichevoli pre-Mondiali: la Nazionale contro la Serbia, poi partenza per il Brasile

Domenica 20 luglio, a Smederevo in Serbia, le Nazionali di Calcio a 8 italiana e serba si affronteranno in amichevole in vista della partenza per il Brasile dove gli azzurri allenati da mister Daniele D’Orto saranno impegnati per i Mondiali di Calcio a 7. Reduci dalla vittoria della prima Nations League europea , vinta contro la Spagna grazie alle giocate di capitan Davide Moscardelli , l’Italia di mister D’Orto punta al successo ai mondiali che si terranno dal 21 al 24 agosto a Curitiba in Brasile.

“Un mese fa ci siamo goduti il meritato successo in Nations League - spiega il presidente della Confederazione Calcistica Italiana, Andrea Montemurro - ma i ragazzi non si sono fermati mai perché ce la stanno mettendo tutta in vista dell’evento che sognano da sempre. Come Confederazione e come Lega Calcio a 8 siamo davvero orgogliosi del gruppo allenato da Mister D’Orto. Nelle prossime ore saremo impegnati in Serbia con un’amichevole che ci potrà dire molto sulla nostra condizione. I serbi sono una delle tante nazioni che sfideremo ai Mondiali di Curitiba assieme a Brasile, Uruguay, Cile, Argentina, Colombia e tante altre. La vittoria della prima Nations League, per quanto ci riguarda, vuole essere solo il primo capitolo di una storia ricca di soddisfazioni”.

FB: https://www.facebook.com/confederazione.calcistica.italiana/

IG: https://www.instagram.com/conf.calcistica.italiana/