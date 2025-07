Saponara si ritira dal calcio giocato e riparte dalla Serie B: ecco cosa farà

Saponara si ritira dal calcio giocato: resta alla Carrarese, ecco il suo nuovo ruolo

"Ri-cominciamo", ma stavolta non nei panni di calciatore. L'Instagram Story pubblicata nella giornata di ieri da Riccardo Saponara aveva già rappresentato un chiaro indizio, ma adesso è ufficiale: l'ex Fiorentina ha deciso di dire basta con il calcio giocato e di entrare a far parte dello staff tecnico di Antonio Calabro, con il placet della Carrarese. Archiviata la parentesi con la maglia dell'Ankaragucu, con cui ha messo a referto tre gol e quattro assist in 15 apparizioni, Saponara è tornato in Italia per frequentare il corso per diventare allenatore a Coverciano. Intanto, inizierà a fare esperienza al fianco del tecnico dei toscani in Serie B.