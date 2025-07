Ferrara rivede Riedle dopo 28 anni: la doppietta in finale di Champions alla Juve è ancora un incubo

Si dice che solo il tempo sia in grado di cicratizzare le ferite più profonde e forse 28 anni possono bastare a metabolizzare una cocente sconfitta ed a renderti pronto ad incontrare il tuo 'carnefice': accade così, che in pieno luglio, Ciro Ferrara e Karl Heinz Riedle si ritrovino in spiaggia, durante le rispettive vacanze, ed a stringersi la mano e sorridere finalmente di quel 28 maggio 1997, quando il Borussia Dortmund sconfisse la Juventus di Lippi in finale di Champions League, proprio grazie ad una doppietta del 'Kalle' ex idolo dei tifosi della Lazio.