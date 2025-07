Inter U23, Ravenna e Pro Patria in Serie C. Ecco le escluse dalla Figc

Il Consiglio Federale oggi ha reintegrato l'organico della Lega Pro, che ha perso Lucchese, Spal e Brescia. Sono state così riammesse l’Aurora Pro Patria, in luogo dell'intervenuta dichiarazione giudiziale della Lucchese, e le società Inter Under 23 (prima squadra giovanile avente diritto) e il Ravenna, che ha vinto la finale playoff di Serie D del proprio girone oltre che la Coppa Italia, secondo l'ordine stabilito con il criterio dell'alternanza per i ripescaggi.