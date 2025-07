Arnautovic in lacrime per Mihajlovic: "Gli avevo promesso che sarei venuto alla Stella Rossa"

Marko Arnautovic è stato ufficialmente presentato come nuovo acquisto della Stella Rossa . L'ormai ex Inter ha deciso di proseguire la sua carriera a Belgrado, in una squadra per cui sente un legame speciale grazie a Sinisa Mihajlovic .

Arnautovic in lacrime: "Sono qui perché l'avevo promesso a Mihajlovic"

Durante la conferenza stampa, Arnautovic non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la domanda sull'allenatore, scomparso nel 2022 a causa della leucemia. L'austriaco, allenato da Mihajlovic ai tempi del Bologna, ha risposto: "Avevo promesso a Sinisa che sarei venuto alla Stella Rossa e ora sono qui. Parlavamo della Stella Rossa ogni giorno. Quando sono arrivato allo stadio ho pianto più in quei due giorni che in tutta la mia vita. Ho già parlato anche con la sua famiglia. Lui era un fratello, un padre, era tutto per me". Mihajlovic ha giocato nella Stella Rossa dal 1990 al 1992, vincendo la Coppa dei Campioni del 199, trasferendone l'entusiasmo ad Arnautovic, che ha accettato l'offerta in fretta e senza avere dubbi.