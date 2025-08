Sassuolo, pari con l'Empoli in amichevole: Laurienté e Pinamonti ci provano, ma non basta

Va in archivio anche il quarto test della pre season del Sassuolo di Fabio Grosso, che non va oltre lo 0-0 allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli . Meglio i neroverdi nell'arco dei 90 minuti, con Laurienté e Pinamonti più di una volta pericolosi dalle parti di Fulignati, tra i migliori dei padroni di casa.

Empoli-Sassuolo 0-0: Pinamonti e Laurienté ci provano, Fulignati salva Pagliuca

Primo tempo povero di emozioni al "Castellani", dove è sempre il Sassuolo a fare la partita, complice il maggior tasso tecnico a disposizione di Fabio Grosso. Di Laurienté e Pinamonti i tentativi più interessanti, con Fulignati attento in un paio di circostanze. In apertura di ripresa, è Romagna ad impegnare l'estremo difensore biancazzurro su palla inattiva, con un bel colpo di testa sul corner calciato da Berardi. Passano i minuti e gli ospiti continuano a macinare gioco ed azioni, andando vicino al gol con Fadera, che non riesce ad approfittare di un malinteso tra Bembnista e lo stesso Fulignati. Nel finale, tanti errori di natura tecnica, con il Sassuolo che si rende pericoloso anche nel recupero con Koné. Attento il neo entrato Stubljar.