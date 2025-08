Atalanta ok in amichevole contro il Monza. Vince il Palermo nel derby

ROMA - L’Atalanta supera il Monza 2-1 in rimonta nell’amichevole giocata a Zingonia. I brianzoli sbloccano il match nel primo tempo con un gol di Birindelli, ma nella ripresa i nerazzurri ribaltano il risultato grazie alle reti di Scalvini e De Ketelaere. Altra rimonta dopo quella contro il Lipsia in Germania. La squadra di Juric ancora senza Lookman vince e si prepara per un’altra amichevole con una squadra tedesca: sabato 9 agosto contro il Colonia. Poi sfida alla Juve il giorno dopo di Ferragosto come ultimo test prima del debutto in campionato in casa contro il Pisa.