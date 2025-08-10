Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pietro Lo Monaco ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale: le sue condizioni

L'ex dirigente del Catania ha riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita
Pietro Lo Monaco ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale: le sue condizioni
Pietro Lo Monaco, 70 anni, attuale direttore sportivo dell’Enna Calcio (Serie D), è ricoverato in ospedale in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri nei pressi di Palermo.

Incidente stradale per Pietro Lo Monaco: come sta

L'ex dirigente del Catania ha riportato diverse fratture - tra cui allo sterno e a più costole - e, pur restando in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’uscita di strada sarebbe stato un colpo di sonno, che lo avrebbe fatto perdere il controllo della vettura. Lo Monaco è stato soccorso e trasferito in elicottero durante la notte all’ospedale del capoluogo siciliano. La conferma dell’accaduto è arrivata anche dall’Enna Calcio attraverso un post ufficiale sui propri canali.

