Monza-Inter diretta: segui l'amichevole della squadra di Chivu. Risultato e aggiornamenti LIVE

21:45

45' - Bonny sfiora il pari

Iniziativa di Bonny, che entra in area di rigore, supera un avversario, si porta la palla sul sinistro e calcia. Solo esterno della rete per l'ex Parma. Intanto, concessi quattro minuti di recupero.

21:43

43' - Problema per Dany Mota, entra Ganvoula

Dany Mota costretto ad alzare bandiera bianca. Problema per l'attaccante del Monza, sostituito da Ganvoula all'alba dell'intervallo.

21:40

40' - Ci prova il Monza, chiude De Vrij

Incursione di Dany Mota, che mette in difficoltà la difesa dell'Inter. A pochi passi dalla porta di Martinez, però, chiude bene capitan De Vrij. Sul successivo corner, libera l'area la difesa di Chivu.

21:33

33' - Monza in vantaggio, gol di Ciurria

Padroni di casa avanti al 33', grazie alla splendida giocata di Caprari, che si libera sulla sinistra e va al traversone, trovando sul secondo palo il solissimo Ciurria. In ritardo, nell'occasione, Dimarco. 1-0 Monza.

21:31

30' - Tentativo di Bonny

Taglio in area di rigore di Bonny, che punta il diretto avversario, si sposta il pallone sul destro e calcia verso la porta di Thiam. Conclusione imprecisa, ma Inter pericolosa.

21:30

29' - Gioco ripreso, manovra il Monza

Ripreso il gioco, palla tra i piedi del giocatore del Monza.

21:25

24' - Cooling break

Tempo di cooling break all'U-Power Stadium: le squadre si avvicinano alle rispettive panchine.

21:20

19' - Monza vicino al gol

Azione ben congegnata del Monza, che arriva al cross dalla sinistra e porta al tiro Caprari dal dischetto dell'area di rigore, ma è decisiva la chiusura in extremis di Carlos Augusto. Si salva l'Inter.

21:13

13' - Punizione di Dimarco

Federico Dimarco ci prova anche su punizione, dai 25 metri, ma trova pronto l'ex Juve Stabia Thiam. Il portiere biancorosso blocca la sfera senza troppi problemi.

21:08

7' - Inter pericolosa con Dimarco

Azione manovrata dell'Inter, che arriva al cross dalla destra con Luis Henrique, trovando Dimarco sul versante opposto. La conclusione del laterale mancino, però, si infrange sul muro brianzolo sul più bello.

21:01

1' - Inizia Monza-Inter

Via al match! Partiti all'U-Power Stadium, Inter in possesso palla.

21:00

Il saluto tra i due capitani

Tempo di sorteggio all'altezza della linea mediana del campo, insieme alla terna arbitrale: De Vrij e Pessina i capitani di serata.

20:58

Squadre in campo all'U-Power Stadium

Monza e Inter fanno il loro ingresso in campo all'U-Power Stadium.

20:55

Monza, gli uomini a disposizione di Bianco

In panchina, per il Monza di Paolo Bianco, Pizzignacco, Sorrentino, Carboni, Keita Balde, Zanni, Capolupo, Martins, Petagna, Obiang, Ganvoula, Maric, Sardo, Domanico, Ravanelli, Delli Carri, Dentello e Galazzi.

20:48

La panchina dell'Inter

A disposizione di Chivu, ci saranno Sommer, Di Gennaro, Thuram, Lautaro, Acerbi, Barella, Pavard, Kamaté, Cocchi, Bovo, Re Cecconi, Mosconi e Bastoni.

20:42

Monza, le scelte ufficiali di Bianco

Questo l'undici titolare di Paolo Bianco:

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. Allenatore: Bianco.

20:40

Monza, Bianco pre partita: "Voglio vedere continuità"

È poi toccato a Paolo Bianco, che si è avvicinato così al test di oggi contro l'Inter: "Voglio che la squadra dia continuità a quanto fatto nelle amichevoli: contro l’Atalanta abbiamo fatto un’ora benissimo, manca l’ultimo step. Con l’Inter voglio vedere continuità dall’inizio alla fine, abbiamo scelto gare di alto livello".

20:30

Pessina nel pre gara: "Bella sfida, finalmente sto bene"

Queste le parole di Matteo Pessina, capitano del Monza, nel pre gara: "Sarà una bella sfida, affrontare squadre di questo livello è sempre stimolante: l'Inter è fortissima e non si può dire nulla su di loro, sono preparati. Le mie condizioni? Finalmente sto bene, posso giocare e fare tutto, è la cosa più importante questa. Le scorie dell’anno scorso ci sono, è stata una stagione difficile sotto tutti i punti di vista ma ora cerchiamo di ripartire. È un momento ibrido, è giusto. Il mio futuro e il mercato? Non so cosa succede, è ancora lunga. Oggi pensiamo a questa gara con l’Inter di stasera. Bianco? Ho un buon feeling col mister, siamo molto gasati di lavorare con lui".

20:24

La formazione ufficiale dell'Inter

Queste le scelte ufficiali di Chivu:

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

20:23

In campo i portieri dell'Inter

Fase di riscaldamento per i portieri dell'Inter, guidati da Yann Sommer. Sono loro i primi ad entrare sul terreno di gioco dell'U-Power Stadium.

20:20

L'Inter scenderà in campo con la nuova maglia da trasferta

Maglia bianca per l'Inter di Cristian Chivu, che a Monza indosserà il nuovo kit da trasferta. Dettagli blu ed azzurri, con logo e nomi dei calciatori in nero.

20:15

Monza-Inter, l'orario del fischio d'inizio dell'amichevole

Tutto pronto all'U-Power Stadium: il calcio d'inizio di Monza-Inter è in programma alle ore 21.

U-Power Stadium - Monza