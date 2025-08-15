Montella abbraccia Mourinho: "In visita al Fenerbahce"

Un abbraccio dal sapore romanista. Con un post sui suoi canali social, Vincenzo Montella ha pubblicato nel pomeriggio una foto con José Mourinho. Il ct della Turchia, infatti, si è presentato al centro di allenamento del Fenerbahce per incontrare i giocatori nel giro della nazionale turca. "Oggi ho iniziato le visite ai club per la nuova stagione con il Fenerbahce - ha spiegato Montella, che nella foto abbraccia il tecnico gialloblù - Ho avuto un incontro privato con l’allenatore José Mourinho, durante il quale abbiamo parlato delle condizioni attuali dei nostri calciatori nazionali in vista delle qualificazioni per la Coppa del mondo 2026".