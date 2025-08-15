Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Montella abbraccia Mourinho: "In visita al Fenerbahce"

Il ct della Turchia al centro di allenamento del club per incontrare i giocatori nel giro della nazionale turca
Montella abbraccia Mourinho: "In visita al Fenerbahce"
1 min

Un abbraccio dal sapore romanista. Con un post sui suoi canali social, Vincenzo Montella ha pubblicato nel pomeriggio una foto con José Mourinho. Il ct della Turchia, infatti, si è presentato al centro di allenamento del Fenerbahce per incontrare i giocatori nel giro della nazionale turca. "Oggi ho iniziato le visite ai club per la nuova stagione con il Fenerbahce - ha spiegato Montella, che nella foto abbraccia il tecnico gialloblù - Ho avuto un incontro privato con l’allenatore José Mourinho, durante il quale abbiamo parlato delle condizioni attuali dei nostri calciatori nazionali in vista delle qualificazioni per la Coppa del mondo 2026".

