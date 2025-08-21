Il salto triplo di Cham: dalla D alla A

ROMA - Fallou Cham, 19 anni, difensore gambiano, è stato acquistato a inizio mercato dall'Hellas. Il club veronese lo ha prelevato dalla Scafatese in Serie D. La parabola di questo ben strutturato giovane calciatore è in forte ascesa. Il Verona, dopo averlo seguito sia in campionato che durante il Torneo di Viareggio dove è stato uno dei migliori della selezione dilettanti guidata da Giuliano Giannichedda, lo ha prelevato dalla società campana avendo la meglio sull'Atalanta interessate anch'essa a questo difensore abile su entrambe le fasce nonché capace di fare anche il centrale. Buoni i suoi inserimenti in attacco avendo un discreto stacco di testa anche in aree affollate grazie alla sua stazza fisica. Acquistato per la Primavera gialloblù, Cham è stato utilizzato dall'Hellas nella gara di Coppa Italia contro il Cerignola sulla fascia destra. Nonostante l’arrivo di Rafik Belghal, il Verona potrebbe anche tenerlo in prima squadra. Il tecnico Zanetti sta riflettendo in merito.

