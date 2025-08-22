Mondiali 2026, è ufficiale: quando e dove si svolgeranno i sorteggi della Coppa del Mondo

Tutto pronto per il sorteggio dei prossimi Mondiali di Calcio 2026. L'evento si terrà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington: come confermato dall'annuncio ufficiale arrivato direttamente dallo Studio Ovale e dal presidente della Fifa Gianni Infantino. "E' un grande onore", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla Casa Bianca. Il prossimo Mondiale sarà il primo a disputarsi in tre nazioni americane: Canada, Messico e Stati Uniti . La data d'inizio è prevista per l'11 giugno con la partita inaugurale che verrà giocata allo Stadio Azteca di Città del Messico , e la finale che verrà giocata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.

Trump: "Come un grande Super Bowl"

Trump ha parlato in termini entusiastici dell'evento ricordando che "ognuna delle partite sarà come un Super Bowl, sarà l'evento più grande e complesso nella storia dello sport", ha aggiunto il presidente americano, osservando come la Coppa del Mondo porterà 30 miliardi di dollari ovvero oltre 26 miliardi di euro per l'economia americana. La Coppa del mondo FIFA 2026 vedrà per la prima volta l'aumento del numero di squadre partecipanti da 32 a 48 nazionali e sarà divisa in una fase a gironi, con dodici gruppi da quattro squadre ciascuno, e in una fase ad eliminazione diretta, con le prime e le seconde classificate di ogni gruppo più le migliori otto terze, che si incontreranno nei sedicesimi di finale, per un totale di 104 partite.