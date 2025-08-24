Mondiali calcio a 7, l'Italia della Confederazione Calcistica in finale

La Nazionale italiana di Calcio a 7 allenata da mister Daniele D’Orto è in finale ai Mondiali in svolgimento in Brasile a Curitiba. Dopo aver brillantemente superato il girone eliminatorio con tre vittorie su tre (19 gol messi a segno e solo uno subito), gli azzurri ieri pomeriggio
hanno vinto anche il match dei quarti di finale contro l’Argentina con un secco 5-0. Questa mattina all’alba (le ore 22 in Brasile) hanno affrontato in semifinale il Mozambico. La gara è stata tiratissima fino alla fine. Le due squadre, infatti, hanno terminato i tempi regolamentari
con il risultato di 1 a 1. Ai calci di rigore è stata decisiva la parata dell’estremo difensore azzurro che fa volare l’Italia in finale con i padroni di casa brasiliani. “Essere arrivati in finale e aver battuto squadre che puntavano alla vittoria - ha spiegato Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana - è già di per sé una vera e propria impresa storica. I ragazzi non hanno mai perso la concentrazione e la vittoria sofferta ai rigori contro il Mozambico ne è la conferma. La finalissima ai Mondiali è un sogno.
La Confederazione Calcistica Italiana ha già potuto gioire per la vittoria della Nazionale italiana alla Nations League lo scorso mese di giugno. Ma come si può ben immaginare, i Campionati del Mondo sarebbero il coronamento di un percorso che da anni vede impegnato tutto il movimento”.
Come seguire la finale con il Brasile
Contro il Brasile questa sera alle 20.30 (orario italiano e in diretta su youtube https://www.youtube.com/watchv=QC3Lv4s6o30&ab_channel=F7TVPLAY) gli azzurri dovranno scenderanno in campo in un’atmosfera molto accesa. I padroni di casa potranno contare sui propri tifosi e si prevede il pubblico delle grandi occasioni. “Non dobbiamo fare altro - ha commentato mister Daniele D’Orto - che continuare a rimanere lucidi e concentrati come abbiamo fatto nelle tre gare del girone e in occasione dei quarti e della semifinale. Sono orgoglioso di allenare un gruppo eccezionale di atleti. Faremo di tutto per tenere alto l’onore dell’Italia”.