Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mondiali di Calcio a 7: l'Italia arriva seconda, sconfitta in finale dai padroni di casa del Brasile

A Curitiba gli azzurri di mister Dell'Orto si sono fermati all'argento perdendo per 4-2 contro la nazionale verdeoro
Mondiali di Calcio a 7: l'Italia arriva seconda, sconfitta in finale dai padroni di casa del Brasile
2 min

Svanisce in finale il sogno mondiale della Nazionale italiana di Calcio a 7 allenata da mister Daniele D’Orto: la finale di Curitiba, infatti, è stata vinta dal Brasile con il punteggio di 4-2 dopo una gara condotta nel primo tempo dagli azzurri con il punteggio di 2-1. Nel secondo tempo è arrivato il pareggio dei brasiliani e a un minuto dalla fine del match il vantaggio beffa. Il punteggio finale poi si è fissato sul 4-2 grazie a un tiro libero messo a segno dai verdeoro.

Le parole di Montemurro

Nonostante la sconfitta, quella degli azzurri della Confederazione Calcistica Italiana può essere considerata senza ombra di dubbio un’impresa storica. “Siamo vice-campioni del Mondo - ha affermato Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana - e sicuramente si tratta di un risultato che non immaginavamo alla vigilia. Siamo stati protagonisti di un grande Mondiale e ci siamo dovuti arrendere solo di fronte ai padroni di casa, ai quali vanno le nostre congratulazioni per la vittoria. Dopo la vittoria della Nations League europea lo scorso giugno, il secondo posto ai Campionati del Mondo ci riempie di orgoglio. Cercheremo di centrare l’obiettivo nelle prossime edizioni che, mi auguro, possano essere organizzate anche in Italia”.

Il percorso degli azzurri e l'amarezza del ct

Dopo aver brillantemente superato il girone eliminatorio con tre vittorie su tre (19 gol messi a segno e solo uno subito), gli azzurri hanno vinto il match dei quarti di finale contro l’Argentina con un secco 5-0 e la semifinale contro il Mozambico. Poi la sconfitta in finale. “C’è sicuramente amarezza - spiega Daniele D’Orto, allenatore della Nazionale azzurra - ma è stata un’esperienza bellissima e speciale. Misurarsi alla pari con i Campioni del Mondo ci riempie di orgoglio. Voglio ringraziare tutti i ragazzi e lo staff dirigenziale per l’impegno e la grande professionalità che mi fa sentire fiero del gruppo" .

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Mondiali calcio a 7, l'Italia in finale61ma Coppa Canottieri CBill - Gli highlights