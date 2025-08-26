Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Memorial Paolo Rossi, in Toscana una straordinaria festa del calcio

Real Madrid, Ajax, Atalanta, Benfica, Bologna, Fiorentina, Inter, Juve, Milan e altre 15 squadre in lizza nel torneo Under 14 che onora Pablito. E Carnevale, Corvino, Samaden e Sartori premieranno il miglior giovane Under 20 in A e B
Xvier Jacobelli
"Onorare un uomo, un campione, simbolo che ha unito tutta l'Italia. Alla base di questo Memorial c'è la volontà di portare avanti i valori di Paolo. Ha sempre amato scoprire e dare spazio ai giovani talenti' ". Nelle parole di Federica Cappelletti è riassunto lo spirito della quarta edizione del Memorial Paolo Rossi, il torneo internazionale Under 14 maschile e Under 17 femminile che si disputerà in Toscana.

A quasi cinque anni dalla scomparsa di Pablito, il suo ricordo e la sua leggenda continuano a vivere nella passione di chi ama il calcio. Nella circostanza dell'evento a lui dedicato, lo confermano il raddoppio delle squadre partecipanti e le prestigiose adesioni, illustrate durante la presentazione tenuta al Centro Tecnico di Coverciano, la casa degli Azzurri, la casa di Paolo. Molto significative le presenze di Giancarlo Antognoni; dell'avvocato Mario Gallavotti in rappresentanza della Fifa e latore del messaggio del presidente Gianni Infantino (''Grazie a questo torneo, ancora una volta ogni giovanissimo che scenderà in campo potrà sentirsi come Paolo Rossi''); del responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Roberto Samaden.

Il 'Premio Pablito - Talento Under 20'

Questi è fra i giurati del 'Premio Pablito - Talento Under 20', assegnato al giovane più interessante messosi in mostra in A e in B. Assieme a Samaden, i membri della giuria sono altri tre eccellenti scopritori di campioni: Andrea Carnevale, Pantaleo Corvino e Giovanni Sartori. Il Real Madrid, vincitore nel 2024, apre la galleria delle squadre in campo. Due i gironi, 24 le formazioni in lizza. Oltre ai Blancos, spiccano Ajax, Atalanta, Benfica, Bologna, Fiorentina, Inter, Juve, Milan, New York City. Il torneo femminile si disputerà dal 29 al 31 agosto a Pratovecchia Stia, in provincia di Arezzo; della competizione maschile (3-7 settembre) saranno teatro sei comuni del Valdarno: Bucine, Levane, Montevarchi, Cavriglia, Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e Civitella in Val di Chiana. Le dirette e gli highlights andranno in onda su Fifa+.

