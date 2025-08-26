Memorial Paolo Rossi, in Toscana una straordinaria festa del calcio

"Onorare un uomo, un campione, simbolo che ha unito tutta l'Italia. Alla base di questo Memorial c'è la volontà di portare avanti i valori di Paolo. Ha sempre amato scoprire e dare spazio ai giovani talenti' ". Nelle parole di Federica Cappelletti è riassunto lo spirito della quarta edizione del Memorial Paolo Rossi , il torneo internazionale Under 14 maschile e Under 17 femminile che si disputerà in Toscana.

A quasi cinque anni dalla scomparsa di Pablito, il suo ricordo e la sua leggenda continuano a vivere nella passione di chi ama il calcio. Nella circostanza dell'evento a lui dedicato, lo confermano il raddoppio delle squadre partecipanti e le prestigiose adesioni, illustrate durante la presentazione tenuta al Centro Tecnico di Coverciano, la casa degli Azzurri, la casa di Paolo. Molto significative le presenze di Giancarlo Antognoni; dell'avvocato Mario Gallavotti in rappresentanza della Fifa e latore del messaggio del presidente Gianni Infantino (''Grazie a questo torneo, ancora una volta ogni giovanissimo che scenderà in campo potrà sentirsi come Paolo Rossi''); del responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Roberto Samaden.

Il 'Premio Pablito - Talento Under 20'

Questi è fra i giurati del 'Premio Pablito - Talento Under 20', assegnato al giovane più interessante messosi in mostra in A e in B. Assieme a Samaden, i membri della giuria sono altri tre eccellenti scopritori di campioni: Andrea Carnevale, Pantaleo Corvino e Giovanni Sartori. Il Real Madrid, vincitore nel 2024, apre la galleria delle squadre in campo. Due i gironi, 24 le formazioni in lizza. Oltre ai Blancos, spiccano Ajax, Atalanta, Benfica, Bologna, Fiorentina, Inter, Juve, Milan, New York City. Il torneo femminile si disputerà dal 29 al 31 agosto a Pratovecchia Stia, in provincia di Arezzo; della competizione maschile (3-7 settembre) saranno teatro sei comuni del Valdarno: Bucine, Levane, Montevarchi, Cavriglia, Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e Civitella in Val di Chiana. Le dirette e gli highlights andranno in onda su Fifa+.