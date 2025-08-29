Anticipate alle 18 anche i posticipi del weekend

Ceferin ne ha fatta una giusta: la finale di Champions non si giocherà alle 21, ma alle 18. L’Uefa Pres ha spiegato così la decisione: «L’anticipo ottimizzerà la logistica e le operazioni offrendo vantaggi concreti e rendendo l’evento più accessibile anche a famiglie e bambini... Il calcio d’inizio alle 21 è perfetto per le partite infrasettimanali – si legge nel comunicato – , un calcio d’inizio anticipato il sabato significa una conclusione anticipata e offre ai tifosi l’opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, parlando magari proprio della finale appena terminata». E eventualmente anche d’altro, please. «L’ultimo aspetto dell’orario anticipato riguarda la possibilità, in questo modo, di raggiungere un pubblico televisivo e digitale ancora più ampio in tutto il mondo, con particolare attenzione al coinvolgimento dei telespettatori più giovani». Un orario all’inglese insomma, rispettoso delle esigenze di tutti. Come sarebbe bello se l’indicazione fosse accolta dalla nostra Lega per armonizzare i posticipi del weekend! I benefici (enormi) interesserebbero certamente le famiglie che avrebbero la possibilità di organizzare serate meno bloccate, i settori ristorazione e intrattenimento (cinema, teatri, concerti) e non mi spingo fino alla possibilità per gli studenti di andare a dormire a orari decenti la domenica sera perché tutto s’è spostato in avanti e lo storico limite di Carosello, imposto per decenni ai più giovani, è caduto da quasi mezzo secolo. Le pay potrebbero infine riempire col calcio fasce orarie con controprogrammazioni meno forti: le prime serate delle generaliste costituiscono infatti una concorrenza spietata.