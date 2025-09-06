Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mertens, che gioia: è di nuovo papà. È nata Lulu

L'ex attaccante del Napoli e la moglie Kat hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia
Mertens, che gioia: è di nuovo papà. È nata Lulu
2 min

Fiocco rosa in casa Mertens! Dries e la moglie Kat sono diventati genitori per la seconda volta. Come annunciato dall'ex attaccante del Napoli attraverso un post pubblicato sui propri social network, il 5 settembre è nata la sua secondogenita, alla quale è stato messo il nome Lulu

La famiglia Mertens si allarga 

A tre anni di distanza dalla nascita di Ciro Romeo, la famiglia Mertens si allarga nuovamente. "Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta, our loveliest LULU MERTENS. 05/09/25". Con questa didascalia Dries e Kat hanno annunciato la nascita della prima figlia femmina. Una carrellata di foto, nelle quali sono raccolti i primi momenti di vita della neonata assieme ai genitori e con il fratellino.

 

 

 

 

