Mertens, che gioia: è di nuovo papà. È nata Lulu

Fiocco rosa in casa Mertens! Dries e la moglie Kat sono diventati genitori per la seconda volta. Come annunciato dall'ex attaccante del Napoli attraverso un post pubblicato sui propri social network, il 5 settembre è nata la sua secondogenita, alla quale è stato messo il nome Lulu.
La famiglia Mertens si allarga
A tre anni di distanza dalla nascita di Ciro Romeo, la famiglia Mertens si allarga nuovamente. "Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta, our loveliest LULU MERTENS. 05/09/25". Con questa didascalia Dries e Kat hanno annunciato la nascita della prima figlia femmina. Una carrellata di foto, nelle quali sono raccolti i primi momenti di vita della neonata assieme ai genitori e con il fratellino.