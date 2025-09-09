Norvegia-Moldova diretta: segui la partita del girone dell'Italia per le qualificazioni Mondiali LIVE 

OSLO (Norvegia) - Dopo il pirotecnico 5-4 dell'Italia contro Israele, la Norvegia è chiamata alla risposta stasera contro la Moldova nel gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La formazione scandinava cerca la quinta vittoria consecutiva nel girone contro l'ultima in classifica, ancora a quota zero, per tenere lontani dal primo posto gli azzurri di Gattuso. Da segnalare l'incidente alla stella della Norvegia, Erling Haaland, che comunque è regolarmente in campo, ma ieri ha urtato lo sportello dei bagagli del pullman, ferendosi sotto il labbro. La lesione è stata suturata con 3 punti dal medico della nazionale.
20:46
Partita iniziata
Match cominciato tra Norvegia e Moldova: si gioca.
20:40
Squadre in campo a Oslo
Norvegia e Moldova sono entrate in campo all'Ullevaal Stadion di Oslo agli ordini dell'arbitro ungherese Balazs Berke. È il momento degli inni nazionali.
20:30
Il momento opposto delle due nazionali
Il pronostico sembra totalmente sbilanciato a favore della Norvegia, che viene da 7 vittorie consecutive. La Moldova, invece, è reduce da 5 sconfitte di fila e 6 partite senza vittorie.
20:20
Il risultato dell'andata
Nella gara di andata, il 22 marzo scorso, la Norvegia si è imposta in trasferta per 5-0 sulla Moldova nella prima giornata del gruppo I.
20:14
Piove a Oslo
Le due squadre sono in campo per il riscaldamento, accompagnate da una leggera pioggia a Oslo.
20:10
La classifica del girone: l'Italia insegueLa classifica del gruppo I della zona europea per le qualificazioni ai Mondiali 2026: Norvegia (4 partite giocate) 12 punti; Italia (4) e Israele (5) 9 punti, Estonia (5) 3 punti, Moldova (4) 0 punti.
20:00
Due "italiani" in campo
Nella Norvegia è titolare Heggem, difensore al Bologna da questa stagione. Nella Moldova c'è il 35enne Ionita, ora in Serie C nella Triestina.
19:50
Formazioni ufficiali: Haaland c'è
Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard (capitano), Berge, Horn Myhre; Sorloth, Haaland, Nusa. C.T.: Stale Solbakken.
Moldavia (5-3-2): Avram; Motpan, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk; Caimacoc, Rata (capitano), Ionita; Nicolaescu, Postolachi. C.T.: Serghei Clescenco.
19:45
Tra un'ora la sfida tra Norvegia e Moldova
La partita Norvegia-Moldova è in programma alle 20:45 allo stadio Ullevaal di Oslo.