Norvegia-Moldova diretta: segui la partita del girone dell'Italia per le qualificazioni Mondiali LIVE 

OSLO (Norvegia) - Dopo il pirotecnico 5-4 dell'Italia contro Israele, la Norvegia è chiamata alla risposta stasera contro la Moldova nel gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La formazione scandinava cerca la quinta vittoria consecutiva nel girone contro l'ultima in classifica, ancora a quota zero, per tenere lontani dal primo posto gli azzurri di Gattuso. Da segnalare l'incidente alla stella della Norvegia, Erling Haaland, che comunque è regolarmente in campo, ma ieri ha urtato lo sportello dei bagagli del pullman, ferendosi sotto il labbro. La lesione è stata suturata con 3 punti dal medico della nazionale.