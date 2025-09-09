Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Norvegia-Moldova diretta: segui la partita del girone dell'Italia per le qualificazioni Mondiali LIVE 

Haaland e compagni cercano la quinta vittoria consecutiva nel gruppo I per tenere lontani gli azzurri: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Norvegia-Moldova diretta: segui la partita del girone dell'Italia per le qualificazioni Mondiali LIVE © EPA
3 min
Aggiorna

OSLO (Norvegia) - Dopo il pirotecnico 5-4 dell'Italia contro Israele, la Norvegia è chiamata alla risposta stasera contro la Moldova nel gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La formazione scandinava cerca la quinta vittoria consecutiva nel girone contro l'ultima in classifica, ancora a quota zero, per tenere lontani dal primo posto gli azzurri di Gattuso. Da segnalare l'incidente alla stella della Norvegia, Erling Haaland, che comunque è regolarmente in campo, ma ieri ha urtato lo sportello dei bagagli del pullman, ferendosi sotto il labbro. La lesione è stata suturata con 3 punti dal medico della nazionale. 

20:46

Partita iniziata

Match cominciato tra Norvegia e Moldova: si gioca.

20:40

Squadre in campo a Oslo

Norvegia e Moldova sono entrate in campo all'Ullevaal Stadion di Oslo agli ordini dell'arbitro ungherese Balazs Berke. È il momento degli inni nazionali.

20:30

Il momento opposto delle due nazionali

Il pronostico sembra totalmente sbilanciato a favore della Norvegia, che viene da 7 vittorie consecutive. La Moldova, invece, è reduce da 5 sconfitte di fila e 6 partite senza vittorie.

20:20

Il risultato dell'andata

Nella gara di andata, il 22 marzo scorso, la Norvegia si è imposta in trasferta per 5-0 sulla Moldova nella prima giornata del gruppo I.

20:14

Piove a Oslo

Le due squadre sono in campo per il riscaldamento, accompagnate da una leggera pioggia a Oslo.

20:10

La classifica del girone: l'Italia insegue

La classifica del gruppo I della zona europea per le qualificazioni ai Mondiali 2026: Norvegia (4 partite giocate) 12 punti; Italia (4) e Israele (5) 9 punti, Estonia (5) 3 punti, Moldova (4) 0 punti.

20:00

Due "italiani" in campo

Nella Norvegia è titolare Heggem, difensore al Bologna da questa stagione. Nella Moldova c'è il 35enne Ionita, ora in Serie C nella Triestina.

19:50

Formazioni ufficiali: Haaland c'è

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard (capitano), Berge, Horn Myhre; Sorloth, Haaland, Nusa. C.T.: Stale Solbakken.

Moldavia (5-3-2): Avram; Motpan, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk; Caimacoc, Rata (capitano), Ionita; Nicolaescu, Postolachi. C.T.: Serghei Clescenco.

19:45

Tra un'ora la sfida tra Norvegia e Moldova

La partita Norvegia-Moldova è in programma alle 20:45 allo stadio Ullevaal di Oslo.

Oslo

