Morto Baccaglini a 41 anni, ex Presidente del Palermo e inviato delle Iene: ipotesi suicidio

Nel 2017 aveva acquistato insieeme ad altri due soci le quote azionarie del club siciliano grazie al fondo Integritas Capital
1 min
MILANO - Paul Baccaglini, ex inviato della trasmissione televisiva Le Iene e presidente del Palermo per cinque mesi nel 2017, è stato trovato morto oggi nella sua casa di Segrate, a Milano. Aveva 41 anni. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri, la Procura di Milano ha disposto l'autopsia. 

Baccaglini, inviato e uomo di affari

Paul Baccaglini era diventato un volto conosciuto grazi alla trasmissione televisiva Le Iene, ma dopo essere stato uno degli inviati di punta, aveva deciso di intraprendere la strada della finanza. Era stato a capo del fondo Integritas Capital insieme ad altri due soci, con loro aveva ha firmato un precontratto per l'acquisto delle quote azionarie del Palermo. All’interno della società calcistica aveva avuto modo di ricoprire il ruolo di presidente per cinque mesi

