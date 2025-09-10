"Sto molto bene e non vedo l'ora di vedervi in studio". Federica Masolin è pronta a tornare a condurre gli speciali di Sky Sport dedicati alla Champions League. Nel corso della presentazione del palinsesto dedicato alle competizioni internazionali, la conduttrice, neo mamma, ha annunciato il suo prossimo ritorno in video.
Federica Masolin pronta a tornare in video
La Masolin salterà le prime giornate, per poi tornare alla conduzione delle serata Champions, in compagnia di Fabio Capello, Billy Costacurta, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. "Le prime giornate me le godrò sul divano, poi tornerò. Quando? Salterò le prime quattro giornate della nuova edizione", ha ammesso.