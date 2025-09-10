Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Federica Masolin torna dopo la nascita della figlia: ecco quando rientrerà a Sky per la Champions

La conduttrice svela: "Guarderò le prime giornate dal divano, ma poi sarò pronta a tornare"
Federica Masolin torna dopo la nascita della figlia: ecco quando rientrerà a Sky per la Champions
"Sto molto bene e non vedo l'ora di vedervi in studio". Federica Masolin è pronta a tornare a condurre gli speciali di Sky Sport dedicati alla Champions League. Nel corso della presentazione del palinsesto dedicato alle competizioni internazionali, la conduttrice, neo mamma, ha annunciato il suo prossimo ritorno in video.

Federica Masolin pronta a tornare in video

La Masolin salterà le prime giornate, per poi tornare alla conduzione delle serata Champions, in compagnia di Fabio Capello, Billy Costacurta, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. "Le prime giornate me le godrò sul divano, poi tornerò. Quando? Salterò le prime quattro giornate della nuova edizione", ha ammesso. 

 

