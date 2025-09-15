Umtiti lascia il calcio giocato: le parole da brividi dedicate al Lecce e ai suoi tifosi

ROMA - "Dopo una carriera intensa con alti e bassi, è arrivato il momento di salutarci... Ho dato tutto me stesso con passione e senza rimpianti". Questo l'emozionante messaggio social con cui Samuel Umtiti ha annunciato sui propri profili social il suo addio al calcio giocato.

Campione del mondo nel 2018, il francese Umtiti lascia il calcio

"Voglio ringraziare tutte le società, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho condiviso il cammino. E grazie a tutti voi titosi per il vostro sostegno". A 31 anni così il difensore camerunense naturalizzato francese (nato il 14 novembre 1993) appende gli scarpini al chiodo, ricordando in un video tutte le tappe di una carriera ricca di successi ma anche condizionata dagli infortuni, il cui apice è stata la vittoria della Coppa del Mondo nel 2018 in Russia con la maglia della Francia (con i 'Bleus' anche il secondo posto nell'Europeo giocato in casa nel 2016).

Le parole da brividi dedicate al Lecce e ai suoi tifosi

Nel suo percorso ha indossato le maglie dell'Olympique Lione con cui ha vinto una Coppa di Francia e una Supercoppa francese ("la casa in cui sono cresciuto e realizzato il sogno un calciatore professionista"), del Barcellona con cui ha vinto due volte la Liga, tre volte la Coppa di Spagna e due volte la Supercoppa spagnola ("in Catalogna dove ho imparato molto e giocato con i migliori") ma anche del Lecce, con cui ha giocato nella stagione 2022/23, contribuendo alla salvezza dei salentini prima di andare a chiudere la sua avventura da giocatore al Lille. " A Lecce ho riscoperto sensazioni inesplicabili, quasi dimenticate - dice Umtiti nel monologo che accompagna il video -, la semplice gioia di giocare al calcio e ho sentito un amore che non avevo mai conosciuto".