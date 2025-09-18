Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mourinho al Benfica, è il giorno della firma: tutti i dettagli

Esonerato dal Fenerbahçe dopo la sconfitta con le Aquile José è pronto a ripartire proprio dai portoghesi
Mourinho al Benfica, è il giorno della firma: tutti i dettagli© LAPRESSE
Chiara Zucchelli
3 min

Il 23 settembre del 2000, un sabato, José Mourinho sedette per la prima volta sulla panchina del Benfica. Venticinque anni dopo il cerchio è pronto a chiudersi. Mourinho, ormai da un paio di giorni, sta trattando con il club di Lisbona, che ha eliminato il suo Fenerbahçe dalla Champions meno di un mese fa, per tornare a casa. Era scontato lo facesse, prima o poi. Ma mentre molti immaginavano per lui un futuro alla guida della nazionale (accadrà, non è questione di se ma di quando), Mou, come al solito, ha stupito tutti: ha ascoltato la proposta del Benfica, riportata da Rui Costa, e nelle prossime ore scioglierà la riserva. Il contratto fino al 2027 è pronto, i media portoghesi stanno raccontando la trattativa in diretta e non parlano d’altro, in Turchia invece il presidente del Fenerbahçe lancia una frecciatina: «Se davvero andasse lì sarebbe una strana coincidenza». Insinuazione, questa, che può lanciare solo chi con Mourinho non si è lasciato bene, visto tutto quello che ha fatto il tecnico per eliminare il Benfica al preliminare.

Mourinho e il presente: ci sono Napoli e Juve

In ogni caso, è il passato. Il presente dice che questa è la giornata chiave e secondo indiscrezioni Mou sarebbe all’estero pronto a volare a Lisbona per la firma da un momento all’altro; il futuro dice che la Champions non vede l’ora di riabbracciare uno dei suoi protagonisti storici. Le sfide che attendono il Benfica sono affascinanti: Mourinho tornerebbe a Londra, a casa del Chelsea, a fine mese; ospiterebbe il Leverkusen, che dolci ricordi evoca a lui, alla Roma e a Edoardo Bove; andrebbe a Torino dalla Juventus a gennaio mentre prima, il 10 dicembre, avrebbe in casa il Napoli di Antonio Conte campione d’Italia. Domenica 5 ottobre, invece, in campionato, affronterebbe il Porto, la squadra con cui ha vinto una Champions indimenticabile. 

Mou protagonista

La classifica dice che nella Liga bisogna recuperare terreno (il Benfica è sesto con dieci punti dopo quattro partite, a cinque lunghezze dalla vetta), in coppa l’esordio negativo contro il Qarabag (2-3) non pregiudica il percorso verso gli ottavi. A patto però, e questo Rui Costa lo sa bene, di non perdere altro tempo. Ecco perché al fischio finale martedì sera ha esonerato Bruno Lage e deciso di chiamare Mourinho: «Abbiamo bisogno di un allenatore vincente». E quindi: tu mi elimini, mi fai esonerare, io torno e ti salvo. Perché non ho paura e le sfide mi hanno sempre affascinato. Più sono difficili più io corro: José Mourinho è fatto così adesso, lo era anche 25 anni fa. Quando il Benfica gli affidò il ruolo di capo allenatore era sereno, felice e convinto, ma il cambio presidenziale rappresentò una rivoluzione difficile da contenere. Anche per uno come lui e infatti se ne andò. A modo suo, però: «So perfettamente in quale pellicola recito. So chi sono i registi e i produttori, e conosco la trama e il finale che molti vorrebbero. Ma come attore principale, sento di avere il diritto di cambiarlo». Così fece: tre anni e mezzo dopo vinceva la Champions con il Porto e il resto è storia. Il finale, però, non lo ha ancora scritto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Chivu come Mourinho in diretta tv: "Non sono scemo..."Mourinho in Portogallo: le sue parole