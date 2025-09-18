Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mourinho-Benfica, il ritorno dove tutto è iniziato. Ecco perché il calcio non può fare a meno del suo Special

Il portoghese iniziò ad allenare proprio nel club di Lisbona e ora se la vedrà pure con Juve e Napoli
Mourinho-Benfica, il ritorno dove tutto è iniziato. Ecco perché il calcio non può fare a meno del suo Special© EPA
Roale
1 min

Diciamoci la verità: il calcio senza José Mourinho sarebbe stato molto più noioso. E allora fa sempre notizia quando lo Special One torna in sella, anche se pochi giorni dopo una caduta dovuta più dalle logiche di politica turca che dai risultati sportivi. Mou torna al Benfica dove nel 2000 iniziò la sua straordinaria carriera da allenatore (prima esperienze da vice a Barcellona e nello Sporting) che ha portato a vincere tutti i trofei immaginabili per una s

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte