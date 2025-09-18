Bufera Douglas Costa, mandato d'arresto per l'ex giocatore della Juve: ufficiale l'addio al Sydney

Douglas Costa nei guai . Il Tribunale di Porto Alegre ha emesso un mandato d'arresto per l'ex attaccante della Juve, in Italia dal 2017 al 2020. Alla base del provvedimento , secondo quanto riportato da globoesporte.com, ci sarebbe il mancato pagamento degli alimenti , per un debito superiore ai 78.000 euro (un totale di 492.965,29 reais). Da qui, l'impossibilità di tornare in Australia per proseguire la sua avventura con la maglia del Sydney FC e l'inevitabile rescissione del contratto con gli Sky Blue.

Douglas, mandato d'arresto per l'ex Juve: cosa è successo

Douglas Costa, condannato a 30 giorni di carcere, fu protagonista di un analogo caso già due anni fa, ai tempi dei Los Angeles Galaxy. Secondo i media brasiliani, il mandato di cattura è valido per 24 mesi e stabilisce che l'ex Bayern può essere fermato da qualsiasi ufficiale giudiziario o autorità di polizia, in virtù del mancato pagamento degli alimenti. Problemi che lo hanno costretto a rescindere il contratto con il Sydney FC, squadra in cui era approdato nella passata stagione: "Sydney FC - si legge nella nota ufficiale della società australiana - ha rescisso il contratto di Douglas Costa di comune accordo, con l'ala incapace di viaggiare verso l'Australia. Le questioni legali e personali in corso nel suo Paese d'origine hanno impedito al brasiliano di andarsene. Grazie per il tuo impegno in Sky Blue, DC".

Il messaggio di Douglas Costa: "Sydney, mi dispiace non poter tornare..."

Questo il messaggio di Douglas Costa dopo la rescissione con il Sydney FC, club con cui ha collezionato 25 presenze, sei gol e otto assist: "Voglio ringraziare il Sydney FC per avermi dato l'opportunità di giocare in Australia: è stato un anno incredibile con la maglia celeste. Mi dispiace non poter tornare in questo momento a causa di problemi che devo risolvere a casa, ma ricorderò sempre con affetto il mio periodo a Sydney. Ai soci e ai tifosi, grazie di cuore per il sostegno che avete dato a me e alla squadra. Giocare davanti a voi è stato molto speciale e non lo dimenticherò mai".