Mirko Vučinić nuovo Ct del Montenegro: in arrivo l'ufficialità

ROMA - La nazionale del Montenegro è pronta ad aprire un nuovo capitolo con Mirko Vučinić in panchina. L’ex attaccante montenegrino, protagonista in Serie A con le maglie di Lecce, Roma e Juve, è infatti destinato a diventare il nuovo commissario tecnico della selezione balcanica. L’ufficialità è attesa nella giornata di giovedì 19 settembre, quando la federazione renderà noto l’ingaggio dell’ex bomber, che raccoglierà così la sua prima grande esperienza da allenatore alla guida della nazionale del suo Paese.