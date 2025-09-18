Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mirko Vučinić nuovo Ct del Montenegro: in arrivo l'ufficialità

L’ex attaccante di Lecce, Roma e Juve, già ricopriva il ruolo di vice sulla panchina della sua nazionale
Mirko Vučinić nuovo Ct del Montenegro: in arrivo l'ufficialità
ROMA - La nazionale del Montenegro è pronta ad aprire un nuovo capitolo con Mirko Vučinić in panchina. L’ex attaccante montenegrino, protagonista in Serie A con le maglie di Lecce, Roma e Juve, è infatti destinato a diventare il nuovo commissario tecnico della selezione balcanica. L’ufficialità è attesa nella giornata di giovedì 19 settembre, quando la federazione renderà noto l’ingaggio dell’ex bomber, che raccoglierà così la sua prima grande esperienza da allenatore alla guida della nazionale del suo Paese.

Vucinic allenatore del Montenegro: i dettagli

Vučinić, che ha detto addio al calcio giocato nel 2017, dal 2022 ricopriva già il ruolo di vice allenatore della nazionale. Quella che verrà annunciata sarà dunque la sua prima vera esperienza da tecnico principale.

