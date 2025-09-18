Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Euro 2032, due stadi a Roma: l'ipotesi dopo l'incontro con la Uefa

In giornata c'è stata una riunione tra l'organo continentale, il sindaco Gualteri la Figc e il club giallorosso: ecco cosa è emerso
Euro 2032, due stadi a Roma: l'ipotesi dopo l'incontro con la Uefa© ANSA
2 min
TagsRoma

La Figc continua a lavorare intensamente per gli Europei del 2032. Ovviamente gli occhi sono puntati sulla questione stadio: se la Turchia, Paese ospitante del torneo, non ha problemi da questo punto di vista, non si può certamente dire lo stesso per l'Italia. La lista ufficiale degli stadi che ospiteranno le partite della competizione in programma tra sette anni dovrà essere presentata alla Uefa entro ottobre 2026. Nelle ultime ore sarebbe spuntata anche una doppia opzione per Roma.

Ipotesi doppio stadio a Roma per Euro 2032

Come Istanbul, la Capitale italiana potrebbe avere due stadi per gli Europei di calcio del 2032. Sembra essere una delle ipotesi emerse oggi durante l'incontro avuto in città tra il sindaco Gualtieri, l'Uefa, la Federcalcio e la Roma. Gli impianti che ospiterebbero alcune gare dell'Europeo sarebbero l'Olimpico, reduce dalle partite giocate nella Capitale durante il torneo itineraneo nel 2021, e il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Stando a quanto filtra, l'incontro ha avuto esiti positivi e ci si aspettano ulteriori evoluzioni nei prossimi mesi. Per il nuovo stadio del club giallorosso però ci vorrebbe un miracolo: qualora venisse scelto nei cinque stadi per l'Europeo, entro luglio 2026 andrebbe consegnato il progetto approvato e finanziato, per poi renderlo cantierabile sei mesi dopo ottobre 2026. Però in qualsiasi caso se ne è parlato oggi e l’Uefa non ha escluso a prescindere l’ipotesi che ci possano essere due stadi nella stessa città.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

San Siro, approvata la vendita a Milan e InterRoma, il nodo dei ricavi all'ultimo stadio