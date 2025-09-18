Euro 2032, due stadi a Roma: l'ipotesi dopo l'incontro con la Uefa

Ipotesi doppio stadio a Roma per Euro 2032

Come Istanbul, la Capitale italiana potrebbe avere due stadi per gli Europei di calcio del 2032. Sembra essere una delle ipotesi emerse oggi durante l'incontro avuto in città tra il sindaco Gualtieri, l'Uefa, la Federcalcio e la Roma. Gli impianti che ospiterebbero alcune gare dell'Europeo sarebbero l'Olimpico, reduce dalle partite giocate nella Capitale durante il torneo itineraneo nel 2021, e il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Stando a quanto filtra, l'incontro ha avuto esiti positivi e ci si aspettano ulteriori evoluzioni nei prossimi mesi. Per il nuovo stadio del club giallorosso però ci vorrebbe un miracolo: qualora venisse scelto nei cinque stadi per l'Europeo, entro luglio 2026 andrebbe consegnato il progetto approvato e finanziato, per poi renderlo cantierabile sei mesi dopo ottobre 2026. Però in qualsiasi caso se ne è parlato oggi e l’Uefa non ha escluso a prescindere l’ipotesi che ci possano essere due stadi nella stessa città.