Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Montenegro, Vucinic nuovo commissario tecnico: è ufficiale

L'ex calciatore di Juve e Roma assume la guida della sua nazionale: il comunicato
Montenegro, Vucinic nuovo commissario tecnico: è ufficiale
1 min

Adesso è ufficiale: Mirko Vucinic è il nuovo commissario tecnico della Nazionale del Montenegro. La conferma è arrivata direttamente dalla federazione, che ha celebrato l’ex attaccante con un comunicato dal forte valore simbolico ed emotivo.

Montenegro, Mirko Vucinic è il nuovo commissario tecnico: il comunicato

Di seguito quanto scritto nella nota ufficiale: "Ci sono notizie che non vengono percepite come informazioni, ma come sentimento. Il nostro terreno è sempre stato fertile per i più grandi, e lui si affianca a loro sul Monte Rushmor del calcio montenegrino. Ha conquistato l’Italia sia da ragazzo a Lecce, sia accanto al principe di Roma a Roma, sia come parte del dominio della Juventus. E la nazionale? Primo gol in assoluto dei Brave Falcons…fatto. Quel gol al Via del Mare contro i Campioni del Mondo in carica, quello con cui ha ucciso i “draghi” gallesi, o forse quello contro la Svizzera. Con lui sul campo stavamo sognando. E mai e poi mai abbiamo avuto paura di chi c’era sulla nostra strada. Un nuovo ruolo, nel momento in cui si mette in piedi una nuova generazione di maestri – quella che lo guardava. Il nostro primo capitano. Il nostro tuttofare. Il nostro ct. Il nostro…Mirko Vučinić!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

La panchina d'oro di TudorLazio-Roma, un bivio per il futuro