Derby -1, senza Dybala c’è un Pellegrini che spera

Pochi minuti nelle gambe, ma tanta voglia di esserci per l'ex capitano giallorosso a caccia dell'esordio stagionale
Derby -1, senza Dybala c’è un Pellegrini che spera© AS Roma via Getty Images
Roale
1 min

 “Questo stemma mi appartiene”. Quattro parole che sono state lo slogan della Curva Sud a pochi giorni dal derby e che Lorenzo Pellegrini ha ripreso ieri sui propri canali social. Perché potrà esser anche un capitano dismesso, ma come Ranieri e Gasperini hanno più volte ribadito quando chiamati a parlare di lui: non è in discussione il suo senso d’appartenenza verso la maglia giallorossa. Lorenzo, insieme a Pisilli, resta infatti anche l&rsqu

