Luca Zidane ha scelto: giocherà per l'Algeria

Luca Zidane , portiere del Granada e figlio della leggenda francese Zinedine Zidane , ha deciso di rappresentare la nazionale dell’ Algeria .

A riportarlo sono diversi media locali, tra cui il quotidiano in lingua araba El Khabar, che citano fonti vicine al giocatore. Il 27enne estremo difensore dovrebbe unirsi al gruppo guidato da Vladimir Petkovic già nel mese di novembre, in occasione delle prossime amichevoli.

Obiettivo Coppa d'Africa

Secondo le stesse fonti, il debutto con i Fennecs sarebbe ormai imminente. Decisivo, in questa scelta, l’intervento del presidente della Federcalcio algerina, Walid Sadi, che avrebbe convinto Zidane junior a compiere il passo definitivo, chiudendo così ogni discussione sulla porta della nazionale in vista della Coppa d’Africa, in programma a dicembre in Marocco.