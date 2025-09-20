Mazzarri a sorpresa sul futuro: "Ho richieste dall'estero, ma con le guerre che ci sono..."

ROMA - "Ho diverse richieste dall’estero ma valuto che, con le guerre ce ci sono nel mondo, certe aree meglio non attraversarle". Così Walter Mazzarri ha parlato del proprio futuro ai mifrofoni di Rai 2 in un'intervista a 'Dribbling'.

Mazzarri e le parole sul suo futuro

"Dopo 23 anni di carriera, concedetemelo, posso scegliere. La priorità - ha sottolineato il 63enne ex tecnico del Napoli - è farmi comprendere da chi richiede la mia presenza in un club". Mazzarri ha poi toccato diversi argomenti dell'attualità calcistica: "Chi non disputa la Champions fa fatica a prendere campioni perché questa competizione ti porta 50-60 milioni. L’Atalanta, con la bravura di Gasperini, ha rappresentato un fenomeno in Italia e grazie alle coppe ha fatto un salto di qualità, perché i giocatori che puoi comprare - ha spiegato il livornese - fanno la differenza".

Gli azzurri di Gattuso e i tifosi del Napoli

Così sugli azzurri di Gennaro Gattuso: "La Nazionale è la Nazionale e l’Italia è abituata a partecipare ai Mondiali. Se c’è un periodo in cui non si può disporre dei calciatori che c’erano una volta, il ct deve godere di una fiducia totale e deve poter provare a incidere anche sul settore giovanile per la crescita". Un pensiero poi alla sua vecchia squadra e al suo popolo: "Saluto i tifosi del Napoli, ho vissuto la loro gioia quando abbiamo vinto la Coppa Italia. Mi hanno sempre voluto bene, nei momenti belli e in quelli difficili".