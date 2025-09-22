Bufera in Francia: il Psg gioca con il Marsiglia mentre c'è il Pallone d'oro. È polemica

L'unico che potrebbe godersi la festa, a meno che non sia Yamal a rovinargliela, è Dembelé che invece di essere al Velodrome sarà a Parigi alla cerimonia per il Pallone d'oro. Lui può, visto che è infortunato; Luis Enrique e gli altri giocatori no. Il motivo? Il Psg, che sulla carta sarà il grande protagonista del Pallone d'oro di questa sera, è impegnato in contemporanea a Marsiglia perché la sfida è stata rinviata a oggi per il maltempo. Ieri in Francia non si è parlato d'altro, visto che il Psg (giustamente) premeva per rinviare ancora la partita o per giocare alle 15 o alle 17, non volendo perdersi la serata di gala in casa sua per la prima storica Champions vinta. Il Marsiglia, altrettanto giustamente, premeva per il rispetto del calendario e quindi voleva giocare oggi (non di pomeriggio per non compromettere la presenza dei tifosi), visto che da domani la squadra sarà a Roma per un mini ritiro voluto da De Zerbi. In tutto questo c'era pure la questione ordine pubblico e alla fine il parere della prefettura ("si gioca lunedì") è stato determinante.