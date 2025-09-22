Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pallone d'oro: orario e dove vedere la premiazione in tv e streaming

Scopri tutto sulla cerimonia di oggi: candidati, info e canali per seguirla in tempo reale o in differita
Pallone d'oro: orario e dove vedere la premiazione in tv e streaming© Getty Images

Il Pallone d’Oro rappresenta da sempre il riconoscimento individuale più ambito per un calciatore. Istituito nel 1956 dalla rivista France Football, il prestigioso premio sarà assegnato stasera, in quella che sarà la sua 69ª edizione.

Cerimonia Pallone d'Oro, l'orario

La cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro andrà in scena oggi, lunedì 22 settembre, alle ore 20:00 al Théâtre du Châtelet di Parigi.

Dove vedere la cerimonia del Pallone d'Oro in diretta tv

Al momento nessun broadcaster ha acquistato i diritti della cerimonia del Pallone d'Oro, ma tramite le smart tv potrete seguire la diretta della premiazione direttamente dal canale YouTube ufficiale de L’Équipe. La cerimonia sarà presentata da Kate Scott e Ruud Gullit.

Dove vedere la cerimonia del Pallone d'Oro in streaming

Gli appassionati di calcio di tutto il mondo potranno assistere gratuitamente in streaming al Pallone d’Oro 2025 sul canale YouTube ufficiale de L’Équipe.

I finalisti per la vittoria del Pallone d'Oro

  • Ousmane Dembele (Psg)
  • Gianluigi Donnarumma (Psg)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Desire Doue (Psg)
  • Denzel Dumfries (Inter)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Viktor Gyokeres (Arsenal)
  • Achraf Hakimi (Psg)
  • Harry Kane (Bayern Monaco)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Psg)
  • Robert Lewandowski (Bayern Monaco)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martinez (Inter)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Kylian Mbappe (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Psg)
  • Joao Neves (Psg)
  • Pedri (Barcellona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olise (Bayern Monaco)
  • Raphinha (Barcellona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (Psg)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Vitinha (Psg)
  • Lamine Yamal (Barcellona)

 

